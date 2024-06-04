Також юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, для чого їм потрібно з’явитись до ТЦК та СП.

Військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в "Резерв+" і мають статус "у розшуку", треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК.

Про це сказав спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, кому з українців, які перебувають за кордоном і оновили дані, усе одно треба повернутися в Україну і прийти до ТЦК.

"Передусім тим, хто скачав застосунок "Резерв+", але там з’явився статус "у розшуку". І якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад знялася з обліку в одному місці, в іншому не стала, або не стала взагалі, виїхала, коли ще не було 17 років, а зараз прийшов час. Там є ціла низка причин, але попередньо треба зв'язатися з ТЦК і СП", - пояснив спікер.

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За його словами, є розуміння, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна долучити до мобілізаційних процесів, оскільки люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Водночас зауважив, що українці за кордоном так чи інакше залишаються нашими громадянами і законодавство на них поширюється.

Щодо юнаків, яким виповнилося 17 років, він нагадав, що вони мають стати на військовий облік.

"Така вимога є, вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди планують і далі бути громадянами України, пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то це варто зробити. Треба стати на облік у ТЦК і СП", - прокоменутвав Лазуткін.

За його інформацією, станом на сьогодні через мобільний додаток "Резерв+" свої дані оновили 1 371 000 українців - військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед людей, які мешкають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 тисяч.

При цьому серед всіх людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані, понад 153 тисячі - це призовники та понад 90 тисяч - особи, які мають відстрочку.

" Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", - зауважив Лазуткін.

Мобілізація в Україні - деталі

В Україні триває період, впродовж якого чоловіки призовного віку повинні оновити свої військово-облікові дані. Згідно з новим законом про мобілізацію, це необхідно зробити протягом 60 днів від 18 травня.

Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

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