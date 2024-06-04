Питання перетину державного кордону деякими чоловіками має бути окремо врегульоване, зазначили у Держприкордонслужбі.

Речник Державної прикордонслужби Андрій Демченко заявив, що військовозобов'язані чоловіки з посвідкою на проживання в інших країнах не можуть перетнути кордон задля виїзду з України.

Про це він розповів в ефірі телемарафону. "Раніше ми дійсно пропускали осіб, які мали відмітки у своїх паспортних документах про вибуття на постійне місце проживання, на взяття на постійний консульський облік за межами України", - сказав він.

За його словами, у законі "Про військовий обов'язок і військову службу" визначено, що такі громадяни України виключені з переліку осіб, які підлягають зняттю з військового обліку, і натомість відповідною постановою уряду їх зобов'язують стати на військовий облік.

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"Саме тому, поки не буде це питання окремо врегульоване в правилах перетину кордону цій категорії громадян, ми їх не випускатимемо за межі кордони", - пояснив Демченко.

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Раніше в Чернівецькому прикордонному загоні повідомили, що порушників кордону, затриманих при спробі втекти з країни, тепер одразу відправлятимуть до ТЦК.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в "Резерв+" і мають статус "у розшуку", треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК.

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