Відомо, що 16 липня чоловікам, які не мають військового документа, відмовляють у виїзді.

Наразі українські прикордонники не фіксують збільшення загальної кількості відмов чи інцидентів, які пов'язані з тим, що вимога пред'являти військово-обліковий документ для виїзду з України стала обов'язковою для всіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко для "Української правди".

"Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документа в перший день нововведення отримали 87 громадян. Як ми вже повідомляли, від 17 липня прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перетинання ними кордону на виїзд. В той же час загальна кількість відмов у перетині кордону у порівнянні з попереднім днем значно не збільшилася, що свідчить про те - більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи", - наголосив він.

Демченко зазначив, що 17 липня у перетині кордону відмовили 255 особам, серед яких 87 відмовили через відсутність військово-облікового документа, 16 липня ця кількість становила 220.

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За словами речника, військово-обліковий документ, який потрібно показувати на кордоні, може бути як у паперовому, так і в електронному виглядах.

Також офіцер підкреслив, що для тих чоловіків, які мають право перетинати кордон через відстрочку від призову або виключення з військового обліку за станом здоров'я, у військово-облікових документах має бути інформація про отримання такого дозволу або виключення з обліку.

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Раніше народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, чого чекати тим військовозобов'язаним, які оновили свої військово-облікові дані.

"Навчальні центри Міністерства оборони й інших військових формувань на сьогодні майже закомплексовані. За моєю інформацією, додаткових сил для ЗСУ - не потрібно. Але наступним кроком для тих, хто оновив дані може бути скерування на ВЛК. Адже згідно з законом, військовозобов’язані повинні один раз в рік проходити ВЛК", - пояснив політик.

Також стало відомо, чи планують збільшити кількість блокпостів після 16 липня. За словами речника Міноборони, "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди не оновили військово-облікові дані.

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