Мобілізація в Україні: нардеп розкрив, чого чекати українцям, які оновили дані в ТЦК

За його словами, деякі з них можуть отримати повістки для проходження військово-лікарських комісій.

Після 16 липня окремі категорії військовозобов’язаних, які оновили свої дані в ТЦК можуть отримувати повістки на проходження ВЛК.

Як заявив в ефірі "Суспільного" народний депутат Михайло Цимбалюк зазначив, запрошення на ВЛК отримають насамперед ті, хто має військові спеціальності необхідні для фронту.

"Навчальні центри Міністерства оборони й інших військових формувань на сьогодні майже закомплексовані. За моєю інформацією, додаткових сил для ЗСУ – не потрібно. Але наступним кроком для тих, хто оновив дані може бути скерування на ВЛК. Адже згідно з законом, військовозобов’язані повинні один раз в рік проходити ВЛК", - зазначив нардеп. Відео дня

В Україні закінчився термін для оновлення даних військовозобов'язаних

До 16 липня військовозобов'язані українці мали оновити свої облікові дані.

Речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявиа, що вже 17 липня ТЦК почнуть виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої облікові дані. Також будуть надсилатися повістки "Укрпоштою". Причому для того, щоб вона вважалася отриманою, не потрібно ставити підпис.

Водночас нардеп Олександр Федієнко стверджує, що штрафи за неоновлення даних почнуть з'являтися тільки у вересні.

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