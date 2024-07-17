Чоловікам без військово-облікових документів заборонено перетинати кордон: вже є десятки відмов

В ДПСУ зазначили, що з початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не фіксується зниження кількості перетинів.

Від 17 липня перетин державного кордону чоловіками призивного віку відбуватиметься за наявністю військово-облікового документа. Це стосується усіх чоловіків віком від 18 до 60.

Як розповів коментарі для LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, з початку запровадження цього нововведення на кордоні вже є десятки відмов.

За словами Демченка, з початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не фіксується зниження кількості перетинів, непорозумінь чи конфліктних ситуацій. Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон, мали необхідні документи, хоча й були відмови в перетинанні кордону, але їх кількість незначна. Станом на 07:00 17 липня – не пропустили майже 40 людей.

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"Водночас зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов в перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб", - зазначив Демченко.

В Україні закінчився термін для оновлення даних військовозобов'язаних

До 16 липня військовозобов'язані українці мали оновити свої облікові дані.

Речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявиа, що вже 17 липня ТЦК почнуть виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої облікові дані. Також будуть надсилатися повістки "Укрпоштою". Причому для того, щоб вона вважалася отриманою, не потрібно ставити підпис.

Водночас нардеп Олександр Федієнко стверджує, що штрафи за неоновлення даних почнуть з'являтися тільки у вересні.

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