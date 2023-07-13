Затриманим хлопчикам 14, 16 і 17 років.

Російські загарбники затримали на окупованій частині Херсонської області групу підлітків.

Як пише російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в окупованому селі Іванівка Чаплинського району. За їхніми даними, затримані 14-річний Артем П., 16-річний Володимир С. та 17-річний Володимир О.

Окупанти заявляють, що в ніч на 12 липня підлітки зірвали прапор Росії з будівлі Будинку культури, після чого викинули його в унітаз.

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Росіяни затримують підлітків: останні новини

Нагадаємо, навесні правозахисники повідомили, що в Бердянську підлітків Тиграна Оганесяна і Микиту Ханханова звинувачують у підготовці диверсії на залізниці.

Повідомлялося, що Тиграна катували, а його батьків затримали в Таганрозі, коли вони намагалися повернутися в Україну з Німеччини.

Наприкінці червня у Бердянську чули стрілянину, окупанти заявили про вбивство "проукраїнських терористів".

Пізніше стало відомо, що загарбники вбили Микиту і Тиграна. Перед цим підлітки вступили з ними бій, убивши силовика-колаборанта і російського військовослужбовця. У мережі з'явилося відео, де Тигран каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

29 червня з убитими підлітками повинні були попрощатися, але окупанти не віддали їх родинам тіла.

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