Їм загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Російські загарбники звинуватили двох підлітків з окупованого Бердянська у підготовці диверсії на залізниці.

Як повідомляє Media Initiative for Human Rights, Тиграна Оганесяна і Микиту Ханханова 2006 року народження переслідують з 30 вересня. "Тиграна викрали з будинку, де він живе зі своєю бабусею. Протягом п'яти днів сім'я нічого не знала про місцезнаходження дитини. При цьому його жорстоко допитували "слідчі органи", піддавали побиттю і тортурам електрострумом", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вимагали від хлопчика зізнання в тому, що він готував диверсію на Мелітопольській залізниці. Через п'ять днів Тиграна звільнили, зобов'язавши щодня звітувати перед силовиками. Ханханов уникнув арешту, проте теж повинен був відзначатися і брати участь в "слідчих діях".

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Батьки Тиграна виїхали з Німеччини на окуповану територію, щоб вивезти сина, проте їх затримали в російському Таганрозі.

24 травня обом підліткам пред'явили звинувачення за статтею 281 КК РФ, що передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі. "Можна припустити, що незабаром дітей заарештують і відправлять на показовий процес, який планують організувати відрядженими до Бердянська російською владою", - йдеться в повідомленні.

В обвинувальному висновку йдеться, що хлопчики вступили в змову на підтримку ЗСУ і пошкодили залізничні колії.

Бердянськ в окупації: останні новини

Як відомо, українське місто перебуває в окупації з початку повномасштабної війни. Місцеві жителі активно протестували проти російської окупації, однак силовики розганяли їхні мітинги.

Українські партизани чинять опір загарбникам. Взимку повідомлялося, що вони залишили казарми російських окупантів без світла.

Також по позиціях окупантів завдають ударів українські війська. Цієї ночі повідомлялося про декілька "прильотів".

У квітні в Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що окупанти вивозять зерно з Бердянська, а також ставлять на військовий облік місцевих медиків.

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