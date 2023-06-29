Через загарбників сьогодні не відбулося прощання із загиблими.

Російські загарбники жорстоко вбили у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області підлітків Микиту Ханганова й Тиграна Оганнісяна і навіть не віддали батькам їхні тіла.

З жертвами окупантів мали попрощатися у вівторок, 29 червня, але траурна церемонія не відбулася, повідомляє "Суспільне Запоріжжя", опираючись на слова очільниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної та матері Оганнісяна.

Чиновниця підкреслила, що "поховання не відбулося". За її словами, що далі буде - наразі невідомо.

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Вбивство росіянами підлітків у Бердянську - сьогодні це варто знати

24 червня у мережі з'явилася інформація, що у Бердянську відбулася стрілянина. Посіпаки РФ стверджували, що були вбиті "проукраїнські терористи".

Пізніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у місті двоє хлопців 2006 року народження - Микита Ханганов і Тигран Оганнісян, вступили в бій з росіянами і знищили колаборанта-"поліцейського" та російського військового. Після перестрілки вороги стверджували, що вбили підлітків.

Омбудсмен зазначив, що хлопці мали проукраїнську позицію. Лубінець додав, що вороги переслідували хлопців та їхні сім'ї. За його словами, супротивники викрадали Оганнісяна, катували із застосуванням струму й допитували.

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