У ВР стверджують, що така процедура не суперечить Конституції України.

Представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що відбирати легкові автомобілі на потреби армії в українців не будуть, попри те, що під час воєнного стану така процедура цілком можлива. За його словами, самий процес, який додали до законопроекту №10449 про мобілізацію в Україні, не суперечить Конституції, проте там йдеться лише про специфічні транспортні засоби.

"Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина. В тому числі акцентую вашу увагу, в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян", - пояснив він для OBOZ.UA.

Веніславський зауважив, що в цьому випадку йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, проте з компенсацією вартості цих транспортних засобів.

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"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучено. І також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний транспортний засіб і його можна було вилучити - цього не буде. Але якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені", - наголосив депутат.

Він уточнив, що звичайний легковий автомобіль точно не будуть забирати на потреби ЗСУ, адже він там не потрібен, проте вантажні автомобілі, за допомогою яких можна перевозити боєприпаси, особовий склад або спецтехніку можуть вилучити.

"І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян", - підкреслив Веніславський.

Вилучення авто на потреби армії: що відомо

Раніше член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що комітет відхилив всі дискримінаційні норми, які були в законопроекті про мобілізацію. Зокрема повідомлялось про те, що в ухилянтів можуть вилучати автомобілі, проте таке обмеження не було підтримано.

"Була залишена норма суто про обмеження керування транспортним засобом. Підкреслюю - обмеження керування транспортним засобом", - зазначив тоді він.

Своєю чергою перший генпрокурор України Віктор Шишкін відповів, чи законно вилучати у бізнесу авто на потреби ЗСУ. Він наголосив, що у ст. 319 Цивільного кодексу йдеться про те, що "власність зобов’язує".

"Тобто в деяких ситуаціях можна вилучити власність - коли, наприклад, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить. Під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності. Бо це суспільна необхідність. І це буде конституційно", - розповів він.

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