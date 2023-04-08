Військовий наголошує, що нікого першим не штовхав.

Військовий 19-го стрілецького батальйону Артур Ананьєв, якого під час богослужіння у храмі УПЦ МП Хмельницького 2 квітня побив московський піп, розповів шокуючі деталі події, яка запустила в області хвилю "УПЦ МП-паду".

В інтерв'ю LB.ua Ананьєв пояснив, що того дня прийшов до храму з єдиною метою - донести якнайбільшій аудиторії шкоду діяльності Московського патріархату. Військовий каже, що сам є православним віруючим, але виступає проти роботи пов'язаної з РПЦ церкви.

"Я зайшов до храму. Та спочатку десь хвилин 10-15 стояв, слухав службу. А потім я підійшов ближче до кафедри та вигукнув фразу. Відразу на мене полетіли священники зі стусанами. Напевно, щоб виправдати для людей моє побиття вони вигукнули, мовляв, це я скинув Євангеліє. Хоча навіть на відео видно, що священник сам кинув його на підлогу", - згадує Артур.

Відео дня

Військовий наголошує, що нікого не штовхав: "Насправді штовхали всі саме мене. Коли зав’язалася бійка, він (піп - УНІАН) сам штовхнув кафедру, з якої впала книга. У мене й досі перед очима священник, що летить на мене. Хапає мене за руки, починає бити ногами. Хотів кинути мене на землю. У цей час я вже не бачив, що відбувалося за кафедрою. Лише чув, що то я кинув Євангеліє. Хоча я не торкався взагалі Євангелія".

Ананьєв добре знає попа, що його бив. Раніше військовий вже бачився з Ігорем Слободяном, коли той зі своїм угрупуванням "Православне братство", куди, за словами Артура, входять і кримінальні авторитети, їздив по церквах області і відмовляв громади переходити до ПЦУ.

Ананьєв каже, що його били п'ятеро, зокрема місцевий "авторитет" з прізвиськом "Мойка", той був у чорній рясі. "Думаю, що всі люди, які мене били, якраз із цього їхнього "силового батальйону" - братства. Цих осіб зараз встановлює слідство. Я не хочу розголошувати всю інформацію, щоб не завадити слідству. Якщо захочуть вручити ще комусь підозру, то ця людина теж може втекти й уникнути покарання", - сказав він.

Наразі Артур перебуває в міській лікарні. Окрім закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку, є підозра на пошкодження спини, що потребує додаткового обстеження.

Побиття військового у Хмельницькому - що відомо

Інцидент у храмі УПЦ МП стався 2 квітня. Московські попи просто під час богослужіння накинулись на військового, який закликав громаду не молитися у храмах УПЦ МП, яку пов'язують з РПЦ росіян. На кадрах видно, як священнослужитель кидає бійця на підлогу і б'є його ногами. Невдовзі їх заступив натовп чоловіків. Врешті парафіяни УПЦ МП зібрали підписи за перереєстрацію храму УПЦ МП до ПЦУ.

Військовому інкримінували статтю за дрібне хуліганство, бо начебто він першим спровокував конфлікт. Разом з тим проти попа УПЦ МП відкрили провадження за побиття, проте він встиг утекти з країни.

Побиття військового запустило хвилю переходу до ПЦУ і в інших громадах УПЦ МП області.

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