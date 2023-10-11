Згідно з результатами опитування, за якнайшвидше завершення війни виступають регіони, найбільш близькі до лінії фронту.

Після більш ніж півтора року запеклої війни РФ проти України українці, як і раніше, глибоко віддані перемозі. Однак в процентному співвідношенні цей показник все ж трохи нижче, ніж в перші місяці війни.

Про це свідчить опитування, проведене Gallup. Відзначається, що троє з п'яти (60%) українців, опитаних в липні і серпні, заявили, що хочуть, щоб Україна продовжувала битися до тих пір, поки вона не переможе. При цьому тих, хто побажав, щоб Україна почала переговорний процес про припинення війни якомога швидше – 31%.

"Прихильність українців дещо приглушена порівняно з вереснем 2022 року, коли 70% українців заявили, що хочуть, щоб їхня країна продовжувала битися", – йдеться у матеріалі.

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Згідно з результатами опитування, за якнайшвидше завершення війни виступають регіони, найбільш близькі до лінії фронту.

"Хоча більшість українців підтримують боротьбу до перемоги, ця думка не поділяється однаково по всій Україні. Жителі півночі України (72%), включаючи Київ, і заходу (71%) найбільше підтримують продовження бойових дій, навіть незважаючи на посилення обстрілів з боку російських військ. Явна більшість у центрі (64%) України також підтримує боротьбу до перемоги. У південних (45%) та східних (52%) регіонах, найближчих до лінії фронту, підтримка продовження боротьби все ще нижча, ніж у решті країни. В результаті частка тих, хто виступає за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, найвища на півдні (41%) і сході (39%)", – йдеться в описі результатів опитування.

Інші опитування українців: результати

Недавнє опитування групи "Рейтинг" показало, що українці стають песимістичнішими в очікуванні подолання проблем ветеранів. Також дослідження громадської думки показало, що 79% опитаних в цілому вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів. Тих, хто вважає інакше, – 18%, хоча раніше було 6%.

У липні українців розпитавши про те, скільки, на їхню думку, потрібно часу Україні для перемоги у війні. Тоді майже третина опитаних, які проживають зараз в нашій країні, заявили, що на це знадобиться ще півроку-рік. Ще 30% переконані, що буде потрібно більше року.

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