Фіксується зростання очікування можливих ризиків у житті ветеранів, у тому числі ризик відсутності роботи.

В опитаних громадян України простежуються більш песимістичні тенденції щодо очікування подолання проблем ветеранів російсько-української війни.

Як передає кореспондент УНІАН, Український ветеранський фонд Мінветеранів та Соціологічна група "Рейтинг" на пресконференції представили результати загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві".

Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів зазначив, що оцінки дослідження можуть викликати у декого сум, бо Україна півтора року воює у повномаштабній війні. Мисів підкреслив, що нині збільшується кількість респондентів, близькі яких воюють на фронті або воювали.

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За його словами, війна охоплює усіх громадян і стає дедалі більше людей, які розуміють, що таке війна. Також усе більше молодих людей воює на фронті. "Війна молодшає і образ ветерана молодшає. Бо багато хлопців і дівчат повертаються пораненими. Ми бачимо кадри, що це молоді люди воюють. Очевидно, що образ ветерана змінюється", - сказав Мисів.

Як сказано у дослідженні, станом на сьогодні в опитаних українців прослідковуються більш песимістичні оцінки щодо ставлення до ветеранів з боку суспільства та їх повернення до цивільного життя.

Як пояснює Мисів, на тлі загальної психологічної, економічної і соціальної кризи через затяжний характер війни, абсолютні оцінки, коли "усе добре", зменшуються. У тому числі, це стосується поваги суспільства до ветеранів. "Це не означає, що довіра погіршується. Це означає про те, що у суспільстві такі настрої", - наголосив Мисів.

Як йдеться у дослідженні, хоча сьогодні 79% загалом вважають, що у суспільстві є повага до ветеранів, з іншого боку, у порівнянні з минулим опитуванням з 6% до 18% зросла частка тих, хто має протилежну думку. Також помітне зменшення і в абсолютних оцінках: в липні 2022 року 55% респондентів говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%.

Мисів зазначив, що війна калічить людей. "Образ ветерана, як людини з інвалідністю, збільшився практично вдвічі", - сказав Мисів.

Окрім того, як сказано у дослідженні, фіксується зростання очікування можливих ризиків у житті ветеранів, таких як ризик відсутності роботи (за рік відсоток виріс із 34% до 42%), конфліктів у родинах ветеранів (з 31% до 46%), зловживанням алкоголю та наркотичних речовин (з 31% до 43%), самогубств (з 18% до 28%) та порушення законів (з 13% до 23%). Більш гостро ці ризики відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року і воюють зараз.

Також, як засвідчує опитування, рівень абсолютної довіри до ветеранів та військових знижується. Хоча загалом показники сьогодні становлять понад 90%, натомість, відсоток абсолютної довіри до ветеранів АТО з липня 2022 року знизився з 60% до 52% у вересні 2023 року.

Разом з тим, як показують результати дослідження, відсоток абсолютної довіри до ветеранів, які повернуться зараз, знизився із 71% до 58%, а до військових, який зріс у лютому 2023 року до 75%, наразі впав до 61%.

Крім того, продовжує зменшуватись кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни: у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 - 53, у вересні 2023 - 33%. Як зазначають соціологи, така думка про невиконання зобов'язань з боку держави більш поширена серед тих, хто не мають близьких на війні, або мають тих, котрі воюють саме зараз.

Ще простежується збільшення рівня незадоволеності щодо виконання своїх зобов'язань державою перед ветеранами російсько-української війни. У липні 2022 року лише 19% опитаних вважали, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами. У вересні 2023 року так вважають 49% опитаних.

Водночас, 53% опитаних уявляють ветеранів російсько-української війни як осіб середнього віку.

Як проводили опитування

Фахівці Соціологічної групи "Рейтинг" проводили телефонне опитування 1 тисячі респондентів 5-7 вересня 2023 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0.95: не більше 3,1%.

Фахівці зазначають, що відповідно до прогнозів, після перемоги у війні в Україні буде понад 5 мільйонів представників ветеранського середовища (ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих). Станом на 24 лютого 2022 року людей з таким статусом було близько 500 тисяч.

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