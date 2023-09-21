Для членів Конгресу дуже важливо почути безпосередньо від президента України, якими є потреби його країни, кажуть в Білому домі.

У четвер, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває у США з офіційним візитом, приїхав до Вашингтона.

Як пише AP, президент вже прибув до Капітолія, же розміщено Конгрес Сполучених Штатів Америки. Тут, як очікується, відбудеться його приватна розмова з лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті. Також сьогодні відбудеться зустріч Зеленського із сенаторами (вона пройде закритими дверима в Старій залі Сенату).

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс супроводжував Зеленського до Капітолія. Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, напередодні візиту заявив, що планує окрему зустріч із Зеленським з двопартійною групою законодавців і головами комітетів.

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"У мене будуть запитання до президента Зеленського", – сказав Маккарті і уточнив, що прагне отримувати більше підзвітності щодо коштів, які США передали Україні, перш ніж обговорюватиметься збільшення витрат на допомогу українським силам. Маккарті також сказав, що прагне дізнатися, яким є план перемоги Зеленського.

Напередодні візиту Зеленського речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що президент здатний переконати американських законодавців залишити життєво важливу підтримку України з боку США.

"Для членів Конгресу дуже важливо почути безпосередньо від президента про те, з чим він стикається в цьому контрнаступі, і як він досягає своїх цілей, і що йому потрібно, щоб продовжувати досягати цих цілей", – сказав Кірбі журналістам.

Сам Зеленський, повідомляючи про візит, зазначив, що сьогодні відбудуться "важливі переговори у Вашингтоні" і "ППО для України – серед топових питань".

Після зустрічей зі законодавцями очікується також зустріч Зеленського з американським лідером Джо Байденом у Білому домі.

Допомога Україні і візит Зеленського в США - це треба знати

З початку повномасштабної війни в Україні Конгрес США підтримав схвалення чотирьох раундів допомоги Україні на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Частина цих грошей пішла на поповнення запасів американської військової техніки після її відправлення на передову.

Білий дім працює над посиленням підтримки України і стикається з супротивом з боку частини представників Республіканської партії. Адміністрація президента Джо Байдена вимагає від Конгресу додаткові 24 мільярди доларів на військові та гуманітарні потреби України.

Перед візитом президента України Володимира Зеленського державний секретар Ентоні Блінкен і високопосадовці розвідки провели зустріч зі законодавців з цього питання.

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