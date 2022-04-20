Інформація, яка надійде до вказаної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена поліцією.

Нацполіція запустила чат-бот для пошуку дітей, які зникли у зв'язку з війною.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграм-каналі. Чат-бот доступний за посиланням - @poshukditei_bot

Як зазначили у Нацполіції, основним його завданням є спрощення процедури подачі інформації про дитину, яка зникла безвісти та/або зв’язок з якою відсутній, до органів поліції.

"Інформація, яка надійде до вказаної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів", - йдеться у повідомленні.

Додатковий спосіб зв’язку запровадили через вторгнення військ російської федерації на територію України та проведенням ними жорстких заходів геноциду українського народу, у тому числі щодо дітей.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 квітня внаслідок агресії російської федерації загинуло 205 дітей, постраждало 373 дітей.

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