У Київській області, зокрема, постраждали понад 100 дітей, поділилися в Офісі генпрокурора.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії поранено вже 373 дитини, найбільше дітей постраждало в Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 квітня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася - 205. Зросла кількість поранених - 373", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Стало відомо, що 15 березня в с. Стара Буда Бучанського району Київської області внаслідок обстрілу житлового будинку родини поранено двох дітей 6 та 8 років, які в той же день російськими військовими були примусово переправлені до м. Мозирь (Білорусь).

18 квітня внаслідок обстрілу житлового масиву в с. Берестове Бахмутського району Донецької області було поранено 16-річного підлітка.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю", - додали в прокуратурі.

За даними ООН, станом на 18 квітня в Україні через російську агресію були поранені 362 дітей.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по населених пунктах, розташованих в Донецькій, Київській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій, Сумській та Житомирській областях.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомляли, що за час війни РФ в Україні вже зафіксовано понад 2 тис. загиблих серед мирних жителів.

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