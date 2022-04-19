З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 205 дітей, ще 367 були поранені.

В Івано-Франківську 19 квітня 2022 року пройшла мовчазна акція "Німий крик душі", учасники якої вшанували пам'ять дітей, загиблих через війну Росії в Україні.

Прямо посеред міста активісти розклали дитячі іграшки, свічки і гілки форзиції, що вважається символом весни і чистоти.

Відзначимо, як повідомили в Офісі генерального прокурора України, за даними на 19 березня 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 205 дітей, ще 367 були поранені. Однак ці цифри не остаточні, оскільки на даний момент отримані не всі дані з місць ведення активних бойових дій, а також тимчасово окупованих і звільнених територій.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 118, Київській – 108, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Зокрема, 18 квітня в результаті артилерійських обстрілів окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина, в цей же день через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

Також 18 квітня в результаті ракетного удару по Львову 3-річна дитина отримала поранення.