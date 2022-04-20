Український артист Олексій Завгородній, більш відомий за псевдонімом Позитив, розповів про допомогу українським дітям під час війни.
Олексій разом з іншими українськими знаменитостями влаштовує концерти для дітей, аби підтримати їх в таких непростий для країни час.
Артист пригадав, як одного разу до нього підійшов тато дівчинки і подякував його за те, що вперше за останній час побачив посмішку на обличчі своєї дитини. Такі слова дуже розчулили Позитива і він не зміг стримати сліз.
"Дякую вам, що я вперше за ці два тижні побачив усмішку своєї дитини", - сказав він. І це ще раз доводить, наскільки важливо гуртуватися й допомагати", - пригадав Позитив в програмі "Зірковий шлях".
Нагадаємо, раніше Позитив пояснив, чому Потап досі не повернувся в Україну.