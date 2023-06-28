Також фіксують численні випадки позбавлення волі жителів міста та навколишніх населених пунктів.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують терор населення. В Енергодарі ворог збільшив кількість рейдів для перевірок місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що відбувається це зокрема внаслідок провалу темпів "паспортизації" на захоплених територіях.

"Росіяни збільшили кількість рейдів у Енергодарі для перевірки місцевого населення. Під час перевірок вони шукають місцевих, які не мають російського "паспорта". Також у місті фіксують численні випадки позбавлення волі громадян міста та навколишніх населених пунктів, з подальшими тортурами та психологічним тиском, а також відчуженням особистого майна", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ЦНС наголошують, що при затриманні окупанти звинувачували громадян у "антиросійській діяльності" та говорили про "неприпустимість поширення проукраїнських поглядів".

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Росіяни масово затримують дітей на тимчасово окупованих територіях України. Причиною є проукраїнська позиція неповнолітніх. Крім того, це окупанти використовують для тиску на батьків, які не хочуть отримувати російський паспорт.

Водночас на окупованій Херсонщині лише за два дні виявили понад 60 тіл загиблих внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Людей ховали в братських могилах без будь-яких позначок.

Вас також можуть зацікавити новини: