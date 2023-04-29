У тих ВЛК на сході, які незадовільно працюють, і на які є скарги, планують провести роботу і вирішити проблемні питання.

У Міноборони розповіли про результати перевірки роботи військово-лікарських комісій в районах бойових дій.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, вона разом з Командувачем медичних сил ЗСУ Тетяною Остащенко перевірили роботу ВЛК в районах бойових дій.

"Ситуація в кожній окремій ВЛК різна. Десь є черги, десь - порожні коридори. По роботі деяких ВЛК військовослужбовці скаржаться, по інших - нарікань немає. Особисто розмовляла з військовими, які зараз проходять ВЛК, з тими, хто стоять в чергах. Це різні категорії. Є бійці після поранення. Є ті, чий стан здоров’я за час служби погіршився. Є й ті, хто самовільно залишив бойові позиції, наразивши на смертельну небезпеку побратимів, та в рамках кримінального провадження проходить ВЛК", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що проблеми у роботі ВЛК є, і "це зрозуміло".

"Система ВЛК до повномасштабного вторгнення обслуговувала значно меншу кількість людей і зовсім в інших умовах. Зараз створені додаткові ВЛК у фронтових районах. Там, не доводиться обирати приміщення між хорошим і кращим. Що є в ресурсі міст на лінії зіткнення - те і пристосовується під потреби", - додала заступник міністра.

За її словами, за результатами перевірки, у тих ВЛК на сході, які незадовільно працюють і на які є скарги, буде проведена робота та будуть вирішені проблемні питання.

Війна в Україні - актуальне про огляди у військово-лікарських комісіях

Раніше повідомлялося, що в Україні розробили план по цифровізації процесу проходження оглядів у військово-лікарських комісіях.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що складний і забюрократизований "квест" із проходженню ВЛК повинен залишитися в минулому.

Днями стало відомо, що у п'яти містах ввели електронні черги на проходження військово-лікарських комісій. Йдеться про міста, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, - Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі.