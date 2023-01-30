У військових закладах запровадять електронний документообіг, більшість процесів автоматизують, що знизить навантаження на поранених героїв.

В Україні планують цифровізувати процеси проходження військово-лікарської комісії. Зараз вони зовсім не цифровізовані.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, держава має мінімізувати бюрократію в армії для військових, котрі щохвилини ризикують життям, захищаючи Україну.

Федоров зазначив, що зараз поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів, щоб підтвердити поранення. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби.

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"Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий "квест" треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу", - навів приклад міністр.

Відтак, команда Мінцифри разом з Міноборони, Міністерством охорони здоров'я, Мінветеранів розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

"Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв. Це - лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги", - наголосив Федоров.

Коментар МОЗ щодо змін у роботі ВЛК

Своєю чергою в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найближчим часом зміниться під час проходження військово-лікарських комісій.

За словами очільника МОЗ міністр Віктора Ляшка, у військових закладах запровадять електронний документообіг, більшість процесів автоматизують, а пораненим військовим нададуть можливість проходження реабілітації поряд з місцем проживання.

"Усім відомі непоодинокі випадки, коли військовослужбовці після поранення для того, щоб отримати експертний висновок, змушені були проводити час у величезних чергах, займатися паперовою тяганиною і бігати по різних інституціях. Цей складний і забюрократизований квест має залишитися у минулому", - наголосив він.

Відтак, за словами Ляшка, найближчим часом профільні відомства та міністерства планують впровадження кількох кроків для цифровізації процесу проходження ВЛК.

"Це електронний документообіг у військових закладах, щоб прибрати паперову тяганину і черги; автоматизація процесів, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців; належне сервісне обслуговування поранених; можливість реабілітації поряд з місцем проживання; підвищення кваліфікації лікарів у питаннях ВЛК", - розповів міністр.

За його словами, це лише частина змін. "Ми продовжимо й надалі вивчати проблеми і впроваджувати зміни, які приберуть бюрократію з життя військових", - додав Ляшко.

Постановка на військовий облік в Україні: що змінилося

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні. Він передбачає низку нововведень. Документ було оприлюднено 3 січня 2023 року.

Серед ішного, тепер військовозобов'язані можуть передавати дані військкоматам через "Дію", зокрема під час зміни місця проживання.

Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік зазначив, що хоча тепер у застосунку "Дія", відповідно до постанови Кабміну, має з'явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

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