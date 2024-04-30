За словами нардепа, це офіційна цифра, яку можна отримати навіть в Мін'юсті.

Близько 15 тисяч військових в Україні отримали дисциплінарні покарання та не залучаються до виконання свого обов'язку. Про це розповів нардеп Юрій Камельчук в ефірі "Новини Live".

"Відносно ухилянтів, це термін, який може постановити тільки суд. До того, поки немає рішення суду, навіть, в принципі, з юридичної точки зору неправильно так називати. Але є інша категорія, про яку мало хто говорить. Це ті, хто отримав, так звані, дисциплінарні покарання, вже будучи військовослужбовцем. І таких у нас близько 15 тисяч, які або не виконали наказ, або відмовилися виконувати його, або самовільно покинули військову частину, і зараз вони фактично ніде не застосовуються. Можливо, вони десь в чорну працюють, не офіційно. Але вони не в тюрмі, не в штрафбаті. Хоча якусь частину тримають окремо", – сказав він.

Проте, за словами Камельчука, немає жодних засідань суду задля визначення їх статусу, чи винні вони у чомусь, чи ні.

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"Це офіційна цифра, яку можна отримати навіть в Мін'юсті", – додав він.

На питання ведучої, чому не ведуться судові справи проти цих військових, депутат зауважив: "Я думаю, що очікували якогось законного рішення у вигляді закону, також аудиту ЗСУ, щоб розуміти цю ситуацію. Але ця цифра утворилась за два роки".

За словами нардепа, серед цих людей дійсно мало тих, які готові знову брати зброю до рук та воювати. Також він зауважив, що серед таких дисциплінарних порушників є бійці з великим бойовим досвідом з 2014 року.

"Це люди, які вже пройшли вишкіл. Але з ними була якась неправильна комунікація, неправильна взаємодія, в они приймали якісь рішення. Можливо, у частині була проблема з командирами... Тобто глобально вони не здійснили військового злочину, але не виконали наказ, і через це могли бути покарані командирами, або через це самовільно покидали військову частину, а перебувають зараз десь на території України", - додав депутат.

Мобілізація і ухилянти

Як повідомляв УНІАН, у Волинській області ТЦК та СП оголосив у розшук 8 тисяч ухилянтів від загальної мобілізації в Україні. Їм загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1 700 грн). За повторне правопорушення штраф буде збільшено до 3 400-8 500 грн або рік виправних робіт. Своєю чергою, за ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачається покарання у вигляді від 3 до 5 років ув'язнення.

В Чернівецькій області за неявку до ТЦК та СП подано в розшук понад 5 тисяч чоловіків. Це ті військовозобов’язані, які були оповіщені представниками ТЦК та СП, роботодавцями або іншими уповноваженими особами.

Водночас правоохоронці Києва отримали 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

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