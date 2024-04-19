Столичні правоохоронці отримали 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

Поліція Києва отримала понад 5 тис. звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо розшуку військовозобов'язаних громадян.

Про це повідомляє Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві у відповіді на запит видання NV. Зазначається, що станом на 1 квітня столичні правоохоронці отримали 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

"За ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦКСП 4955 осіб. На теперішній час встановлено місце перебування та доставлено до ТЦКСП для складання адміністративних матеріалів 1416 осіб", – йдеться у відповіді на запит.

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Розушук ухилянтів: ситуація в інших областях

Від початку 2024 року на Львівщині близько 2 146 осіб не з'явилися в центрах комплектування, хоча їм надіслали повістку. Зазначається, що за зазначений час встигли розшукати та забрати до ТЦК 1 226 ухилянтів.

У Волинській області ТЦК та СП оголосив у розшук біля 8 тисяч ухилянтів від мобілізації. Їх було внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", як таких, що знаходяться в розшуку, оскільки вони не з'явилися до ТЦК за викликом або ж проігнорували повістку.

У Чернівецькій області за неявку до ТЦК та СП подано в розшук понад 5 тисяч чоловіків. Про це розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у базах поліції значаться сотні тисяч громадян, які, ймовірно, ухиляються від мобілізації. Він зауважив, що людей, які ухиляються від мобілізації після отримання повістки, поліція починає розшукувати лише на підставі письмового звернення від ТЦК.

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