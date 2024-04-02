Майже 30 тисяч військовозобов’язаних, дані яких внесені до електронного реєстру "Оберіг", не прибули до ТЦК та СП.

В Чернівецькій області за неявку до ТЦК та СП подано в розшук понад 5 тисяч чоловіків. Про це для "Еспресо.Захід" розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук.

За її словами, це ті військовозобов’язані, які були оповіщені представниками ТЦК та СП, роботодавцями або іншими уповноваженими особами.

Загалом, за її словами, майже 30 тисяч військовозобов’язаних, дані яких внесені до електронного реєстру "Оберіг", не прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх даних або для проходження військової служби.

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"Тож військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення і нагадувати громадянам, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком. Понад 80 відсотків військових, які здійснюють оповіщення, переведені до ТЦК та СП з бойових частин", – наголосила вона.

Ухилянти в Україні

Раніше повідомлялося, що у Волинській області ТЦК та СП оголосив у розшук 8 тисяч ухилянтів від загальної мобілізації в Україні. всіх вісім тисяч ухилянтів було внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", як таких, що знаходяться в розшуку, оскільки вони не з'явились до ТЦК за викликом або ж проігнорували повістку.

Також молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою і допомагатимуть ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України.

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