Рятувальні та оперативні служби знаходяться на місці події та повністю контролюють ситуацію, наголосили в ОВА.

Через атаку росіян на дамбу Карлівського водосховища на Донеччині розпочалася евакуація людей. З вулиці Набережної у Галицинівці еквакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що станом на 23:30 25 травня у селищі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено. Рятувальні та оперативні служби знаходяться на місці події та повністю контролюють ситуацію.

"Нагадаю: 25 травня близько 17:20 внаслідок обстрілу російських окупаційних військ (попередньо – ракетного) була пошкоджена дамба Карлівського водосховища. Внаслідок цього відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки. В річці піднявся рівень води та існує загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких загалом проживає 981 людина", – наголосив Кириленко.

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За словами очільника ОВА, було проведено засідання комісії ТЕБ та НС, створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. На місці тривають роботи з мінімізації наслідків обстрілу. Він зауважив, що станом на цю мить, ситуація повністю контрольована.

Російський удар по дамбі Карлівського водосховища

25 травня 2023 року російські загарбники вчергове обстріляли Донеччину. Внаслідок атаки було пошкоджено дамбу Карлівського водосховища.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко тоді повідомив, що внаслідок ворожої атаки затоплення загрожує селищам Галицинівка, Желанне-1 і Желанне-2.

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