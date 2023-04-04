Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук радить українцям на тимчасово окупованих територіях або евакуюватися до третіх країн, або "готуватися".
"На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти", – повідомила Верещук у Telegram.
За словами міністра, деякі "посадовці" на окупованих територіях вже збирають речі.
"Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але це вже як вийде", – додала Верещук.
Вона порадила українцям на ТОТ або тимчасово виїхати до третіх країн, або "готуватися", ймовірно, маючи на увазі контрнаступ української армії.
"Що робити, знаєте. Головне - берегти себе і дітей", – наголосила очільниця Мінреінтеграції.
Втеча росіян з окупованих територій
27 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційна самопроголошена "влада" в Херсонській області готується до втечі на територію Криму через побоювання деокупації. Для перевезення колаборантів використовуються військові вантажні автомобілі, з собою дозволили брати лише ручний багаж.
Крім того, 1 березня у Генштабі зауважили, що окупанти продовжують евакуйовуватися з Криму.
13 березня Верещук заявила, що російські окупанти на тимчасово окупованих територіях почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їхніх родин.