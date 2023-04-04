За словами міністра, російські загарбники на окупованих територіях України "збирають речі".

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук радить українцям на тимчасово окупованих територіях або евакуюватися до третіх країн, або "готуватися".

"На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти", – повідомила Верещук у Telegram.

За словами міністра, деякі "посадовці" на окупованих територіях вже збирають речі.

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"Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але це вже як вийде", – додала Верещук.

Вона порадила українцям на ТОТ або тимчасово виїхати до третіх країн, або "готуватися", ймовірно, маючи на увазі контрнаступ української армії.

"Що робити, знаєте. Головне - берегти себе і дітей", – наголосила очільниця Мінреінтеграції.

Втеча росіян з окупованих територій

27 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційна самопроголошена "влада" в Херсонській області готується до втечі на територію Криму через побоювання деокупації. Для перевезення колаборантів використовуються військові вантажні автомобілі, з собою дозволили брати лише ручний багаж.

Крім того, 1 березня у Генштабі зауважили, що окупанти продовжують евакуйовуватися з Криму.

13 березня Верещук заявила, що російські окупанти на тимчасово окупованих територіях почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їхніх родин.

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