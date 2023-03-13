До евакуації готують певну категорію працівників так званих "адміністрацій" та їхні родини.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їхніх родин.

Про це у Telegram-каналі написала віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ворог на тимчасово окупованих територіях почав підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей. Запахло жа-ре-ным", – зазначила вона.

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Евакуація окупантів з захоплених територій

27 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційна самопроголошена "влада" в Херсонській області готується до втечі на територію Криму через побоювання деокупації. Для перевезення колаборантів використовуються військові вантажні автомобілі, з собою дозволили брати лише ручний багаж.

1 березня у Генштабі зауважили, що окупанти продовжують евакуйовуватися з Криму. Так, військові, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії.

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