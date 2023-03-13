Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їхніх родин.
Про це у Telegram-каналі написала віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Ворог на тимчасово окупованих територіях почав підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей. Запахло жа-ре-ным", – зазначила вона.
Евакуація окупантів з захоплених територій
27 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційна самопроголошена "влада" в Херсонській області готується до втечі на територію Криму через побоювання деокупації. Для перевезення колаборантів використовуються військові вантажні автомобілі, з собою дозволили брати лише ручний багаж.
1 березня у Генштабі зауважили, що окупанти продовжують евакуйовуватися з Криму. Так, військові, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії.