Вони бояться, що ЗСУ скоро звільнять цю територію.

В Олешках та Скадовську Херсонської області російські військові готуються до втечі на територію тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вони бояться, що ЗСУ звільнять Херсонщину.

"Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана влада готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим", – йдеться у повідомленні.

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Так, з 21 лютого зафіксовано виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі. Вже 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всіх охочих.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж", – розповіли у Генштабі.

Ситуація у Херсонській області

Нещодавно на південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 російських гвардійців, щоб придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням.

Раніше Генштаб повідомляв, що у Херсонській області російські військові забирають у місцевих мешканців човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

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