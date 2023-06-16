Середній рівень води на Херсонщині становить 1,67 метра.

Вода продовжує потроху відступати від підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС населених пунктів. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на Херсонщині підтопленими залишаються 13 населених пунктів (1 тис. 528 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Також на Миколаївщині підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи та господарства у Баштанському районі.

Зазначається, що рятувальники проводять роботи щодо відкачування води, а також доставляють воду та продукти харчування для громадян.

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Водночас за даними Херсонської ОДА, на правому березі підтопленими залишаються 17 населених пунктів, 1649 будинків.

Середній рівень води становить 1,67 метра.

Підтоплення південних областей

Внаслідок підриву окупантами Каховскої ГЕС було затоплено десятки населених пунктів, тисячі людей потребували евакуації.

При цьому на окупованих територіях росіяни не надавали майже ніякої допомоги жителям, навіть не допустили для порятунку місію ООН.

Також вибух матиме суттєві, катастрофічні наслідки для екології та сільського господарства. Загроза підтоплення існує для 25 тис. га сільськогосподарських угідь, також знищено багато видів рослин та тварин.

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