На правобережжі Херсонщини під водою залишаються 1923 будинки.

На Херсонщині на сьогодні підтопленими внаслідок підриву Каховської дамби залишаються 44 населених пункти, 27 з них на правобережжі, ще 17 – тимчасово окуповані території лівобережжя.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформуючи про оперативну ситуацію в області, згідно з останніми замірами, зараз вода знаходиться на рівні 2,4 м.

Прокудін повідомив, що площа підтоплених сільськогосподарських ділянок на підконтрольних Україні територіях зменшилась на 600 га.

"Станом на ранок 15 червня, на правобережжі Херсонщини під водою залишаються 1923 будинки. Це на 150 менше, ніж вчора вечері", - зазначив він.

Очільник ОВА додав, що як тільки вода відходить, одразу розпочинаються відновлювальні роботи - розмінування, обстеження, прибирання територій, які були раніше під водою.

За інформацією Прокудіна, епідеміологічна ситуація в області залишається стабільною, наразі випадків інфекційних захворювань не виявлено.

Підтоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до затоплення величезної території, десятків населених пунктів. При цьому на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна влада не надає допомогу жителям з евакуацією, і навіть обстрілює тих, хто намагається евакуюватися самостійно.

Також окупанти ведуть вогонь по волонтерах, які намагаються евакуйовувати людей з українських територій Херсонщини.

Раніше ООН обіцяла надати допомогу з евакуацією людей з окупаованого лівобережжя, однак досі ніяких дій не розпочато, оскільки, за словами представників організації, Росія не надає їм на це дозволу.

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