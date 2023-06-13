Загроза підтоплення існує для 25 тис. га сільськогосподарських угідь.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області вже підтверджено підтоплення близько 1300 га сільськогосподарських угідь.

Таку заяву зробив заступник директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства Андрій Кравченко під час круглого столу "Земля, скалічена війною". Кравченко також зазначив, що загроза підтоплення існує для 25 тис. га сільськогосподарських угідь, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні сільськогосподарські угіддя, які є підтопленими у Херсонській області, - це близько 1300 га. Це те, що підтверджено", - розповів Крвченко, зазначивши при цьому, що у Миколаївській області спостерігається значно менший рівень підтоплення земель. Кравченко додав, що про точні цифри наразі говорити зарано.

Підрив окупантами Каховскої ГЕС

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Цей теракт залишить велику кількість полів без зрошення. Після того, як вода спаде, території будуть непридатні для ведення сільського господарства, оскільки системи зрошення більше немає.

Прямі та непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть перевищити $10 млрд. Херсонські кавуни і помідори зникнуть на довгі роки. Урожай, який міг бути зібраний цього року, повністю знищено.

В ООН переконані, що через підрив ГЕС майже неминучі величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. Також в ООН прогнозують, що ціни на продукти обов’язково зростуть.

Заступник міністра аграрної політики і продовольства Віталій Головня, зазначив, що в результаті підриву Каховської ГЕС Україна втратить певну частину врожаю зернових, але ці втрати не будуть критичними. За його словами, підрив окупантами Каховської ГЕС не спровокує у 2023 році критичного дефіциту агропродукції.

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