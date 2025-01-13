Ексгумаційні роботи не проводилися вже багато років через суперечку між Києвом і Варшавою.

Ексгумаційні роботи на місцях поховань польських жертв Волинської трагедії розпочнуться навесні. Про це повідомляє видання RMF 24.

Першою локацією для проведення таких робіт у квітні стане нині не існуючий хутір Пужники поблизу Тернополя. Два роки тому представники польської фундації "Свобода і демократія" знайшли там місце масового поховання, як вважається, жертв Волинської трагедії. Стверджується, що українська влада вже надала дозвіл на вилучення останків із землі та проведення подальших досліджень.

Як розповів заступник голови фундації "Свобода та демократія" Мацей Данцевіч, останки, складені шарами, знайшли в ямі поблизу колишнього кладовища. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків поляків, які колись мешкалі в селі. Після проведення дослідження планується перепоховати ці рештки та облаштувати місце вшанування пам’яті цих людей.

Відео дня

За даними польської сторони, в лютому 1945 року нібито загін УПА здійснив напад на хутір і вбив близько сотні місцевих поляків. Решта жителів після цього назавжди покинули село і зрештою оселилися на територіях, які нині входять до складу Польщі.

Відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії

Як писав УНІАН, у 2017 році на тлі знесення памʼятників воїнам УПА у Польщі Київ наклав мораторій на ексгумацію польських жертв Волинської трагедії. У листопаді 2024 року міністри закордонних справ України та Польщі змогли домовитися про зняття мораторію.

У відповідь Польща зобов’язалася приділити належну увагу місцям пам'яті українців на польських теренах. В Україні запевнили, що будуть слідкувати за тим, як поляки виконують ці домовленості.

Вас також можуть зацікавити новини: