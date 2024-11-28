Питання пам'яті України та Польщі мають вирішуватися без політизації, вважають у відомстві.

Польща запевнила Україну, що приділить належну увагу місцям пам'яті українців на своїй території. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

"Те, що стосується процесу ексгумації, ми б дуже хотіли, щоби цей процес відбувався на експертному, історичному і технічному рівні. Так як це і має бути. І я знаю, що профільні інституції працюють над тим, щоб увесь цей процес відбувався без перешкод", - наголосив Тихий.

Речник уточнив, що у спільній заяві глав МЗС України та Польщі малося на увазі про те, що політичних перешкод немає і далі працюють профільні інституції - Міністерства культури та інститути національної пам'яті обох країн.

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"Вони підтримують регулярний контакт. І цей процес відбувається абсолютно нормально, стандартно", - додав Тихий.

Він зазначив, що українська сторона чекала список конкретних місць, де будуть проводитися відповідні роботи.

"Ми запевнили, що як тільки цей список буде отриманий - жодних перешкод не буде. Усе це буде опрацьовуватися", - підкреслив Тихий.

Також він зауважив, що останнім часом в інформаційному просторі були різні думки з приводу принципу взаємності.

"Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення, що місцям пам'яті українців у Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така сама важлива увага. Тобто, ця угода і домовленість, яка у Варшаві фіналізувалася, вона взаємна, і вона передбачає, що і з польського боку буде увага і необхідні кроки для гідного вшанування пам'ятних місць українців на території Польщі", - запевнив Тихий.

Він сказав, що в Україні будуть слідкувати за тим, як будуть виконуватися ці домовленості.

За його словами, позиція МЗС України така, що не треба взагалі політизувати цей процес.

"Вважаємо, що він не політичний і не має бути політичний. Це питання пам'яті, які мають вирішуватися абсолютно без будь-якої політизації цих питань", - додав Тихий.

Ексгумація жертв Волинської трагедії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна не чинитиме перешкод полякам у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії. Своєю чергою у Польщі заявили, що підтримуватимуть прагнення України до вступу в ЄС.

Водночас голова Інституту національної памʼяті Польщі (IPN) Кароль Навроцький заявив, що працівники інституту готові протягом доби виїхати до України, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв Волинської трагедії.

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