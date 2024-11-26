Україна та Польща зараз працюють над безпосереднім механізмом організації пошукових та ексгумаційних робіт.

Україна не чинитиме перешкод полякам у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії. Своєю чергою Польща підтримуватиме прагнення України в ЄС. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на прес-конференції за підсумками зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на її території і заявляє про готовність позитивно розглядати заявки в цих питаннях. Звичайно, ми також мобілізуємо польські інституції, такі як Інститут національної пам’яті, щоб бути чутливими до українських вимог", – цитує Сікорського видання Polsat News.

Своєю чергою Андрій Сибіга додав, що спільна українсько-польська робоча група має попрацювати "над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт".

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Прес-служба МЗС України також оприлюднила спільну заяву двох міністрів, в якій сказано, що Київ і Варшава "рішуче налаштовані розв’язати спірні питання нашого спільного минулого в ім’я загальнолюдських цінностей і в християнському дусі". Зокрема і в питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

Крім того очільник польської дипломатії запевнив, що Варшава буде підтримувати зусилля Києва на шляху до ЄС

"Ми використаємо період польського головування в Раді ЄС, щоб максимально прискорити цей процес. Членство України в ЄС є стратегічним інтересом нашої країни", - зауважив Сікорський.

Проблема ексгумації жертв Волинської трагедії

Суперечка між Києвом і Варшавою щодо пошуку та ексгумації польских жертв Волинської трагедії тягнеться з 2017 року, коли Україна наклала мораторій на проведення відповідних робіт. Цьому передувало знесення памʼятника воїнам УПА у польському селі Грушовичі.

Відтоді Київ неодноразово закликав Варшаву відновити цей, а також інші українські пам'ятники в Польщі, зруйновані польскими націоналістами за останні роки. Україна наголошувала, що відновлення робіт з пошуку останків загиблих співвітчизників залежить від рішень Варшави, зокрема від зміни польского закону про Інститут національної пам'яті, яким передбачено заборону "ідеології українських націоналістів".

Зрештою, останнім часом польскі офіційні особи почали погрожувати Україні блокуванням її прагненнь вступити до Європейського союзу через цю суперечку.

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