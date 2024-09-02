Лідери держав відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський показав реалії життя у прифронтовому Запоріжжі прем’єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу. Про це президент України повідомив у Telegram.

"Запоріжжя. Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що пишається українськими школярами.

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"Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України!", - заявив Зеленський.

Як відзначає прес-служба президента України, Зеленський і Схооф поспілкувалися з учнями 1-го та 11-го класів. За словами директорки закладу, цьогоріч тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-х класи.

Премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах", – сказав він.

Також, Схооф подарував учням кілька відомих у Нідерландах книг, перекладених українською.

Під час зустрічі учні запитали у Зеленського, якою він бачить Україну через 10 років, і що треба робити вже зараз заради наближення майбутнього.

Спочатку президент сказав, що наразі дітям найбільш важливіше вчитися.

"Я не заглядаю, як буде через 10 років, як буде в Україні. Я буду щасливий, і я впевнений, що ми побачимо нашу країну мирною якомога раніше. І, звісно, для цього нам потрібно об'єднати всіх наших українців, які зараз в Україні або за кордоном через війну тощо. Отже, дуже важливо бути разом", - сказав Зеленаький.

Президент висловив переконання, що Україна буде безпечною країною, а також стане членом Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Я в цьому впевнений. Так чи інакше, ми робимо все можливе, щоб ці цілі були досягнуті якнайшвидше. І щасливі, звичайно, через 10 років", - наголосив Зеленський.

Нідерланди допомагають Україні

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, у тому числі й у повітряному просторі Росії. Зокрема, Нідерланди не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16.

Також ми розповідали, що Нідерланди купують для України мобільні радари для виявлення дронів. Мобільність радарів дає можливість безперервно виявляти дрони супротивника, а потім виводити їх з ладу, зазначили в Міноборони України.

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