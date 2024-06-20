Місто є прифронтовим, тож часто зазнає обстрілів із тактичних ракетних комплексів.

Через постійні обстріли з боку окупантів Запоріжжя реалізує проект з будівництва підземних навчальних закладів. Як заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, планується збудувати "інтерактивний і цікавий для наших дітей" заклад.

За його словами, глобальне завдання полягає у тому, аби 50 тисяч учнів регіону знову мали можливість навчатись офлайн.

"Зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Саме для цього і втілюємо масштабні проєкти. Розпочали будівництво на 5 локаціях", – повідомив очільник області.

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Федоров наводить приклад спеціалізованої школи "Січовий колегіум". Будівельні роботи стартували близько тижня тому. Вартість будівництва складає понад 112 млн грн. Очікується, що об’єкт здадуть наприкінці поточного року. Передбачається, що 1000 дітей зможуть тут навчатися у дві зміни.

"Це надскладно. Запоріжжя ще не виконувало такі масштабні проєкти у такі строки. Та ми докладемо максимум зусиль, щоб реалізувати проєкт у найкоротші терміни і з найвищою якістю", – каже Федоров.

Підземні об’єкти в Україні

Як писав УНІАН, у прифронтовому Харкові облаштовують не лише підземні школи, але й інші заклади соціальної інфраструктури. Через постійні російські обстріли при лікарнях з’являться підземні операційні та реанімаційні приміщення. Також під землю йдуть заклади культури.

Також ми розповідали, що в Україні створено мережу секретних військових заводів, частина з яких знаходяться під землею, аби уберегтися від російських обстрілів. Обсяги виробництва зброї на них зросли втричі з моменту запуску мережі в 2023 році.

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