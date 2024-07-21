Український президент вважає російського диктатора прагматичним убивцею.

Російський диктатор Володимир Путін є "убивцею", але не емоційним, а "прагматичним". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є масові вбивці, є ті, хто емоційні. А є дуже прагматичні. Я би сказав, що він прагматичний вбивця. Тобто він віддає накази. Він власноруч нічого не виконує, але це не звільняє його від відповідальності", – каже Зеленський.

Український президент зазначив, що Володимир Путін аж надто полюбляє владу, що є зрозумілим, але виглядає не дуже розумним в сучасному світі.

Відео дня

"Світ вже пройшов такі випробування, пройшов через тиранію, авторитаризм. Світ вже бачив наслідки, що це таке. Це світові війни, мільйони жертв. І можна вже навчитись. Навіть якщо ти хочеш триматися так за свою владу, треба навчитись робити це без жертв. І тому я не вважаю, що він дуже розумний. Він безжалісний. Не дуже розумний і безжалісний – це ще небезпечніше", – переконаний президент України.

Зеленський допустив можливість переговорів з Путіним

Як писав УНІАН, у жовтні 2022 року Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше президент багато разів казав, що переговори з Путіним не мають сенсу, оскільки той лише тягне час і намагається задурити всім голову. Однак віднедавна риторика Зеленського помітно змінилася. Так, у червні він допустив можливість переговорів з Путіним через посередників.

А зараз він вже визнає, що Україні доведеться вести переговори з тим, хто фактично керує Росією незалежно від того, чи буде це Путін, чи хтось інший.

Вас також можуть зацікавити новини: