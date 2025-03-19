Особиста інформація громадян залишиться прихованою, зазначив міністр.

На державному порталі "Дія" розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію за фізичний та моральний біль через злочини Російської Федерації проти України. Додали шість нових категорій заяв.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Лише зараз в Україні зареєстровано 3,3+ млн ВПО, ще мільйони людей уже повернулися додому. Тепер кожен з них може подати заяву про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі", - зазначив міністр.

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Відтепер українці можуть подати заяву в "Дії" про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення, а також:

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;

позбавлення волі;

примусова праця або служба.

"Ваша особиста інформація залишиться прихованою. Кожна заява буде зафіксована в міжнародному Реєстрі збитків у Гаазі та стане основою майбутніх репарацій. Це важливий механізм і наш сигнал всьому світу про біль, якого завдала Росія. Ворог повинен відповісти за збитки", - додав Федоров.

Реєстр збитків про компенсацію - головні новини

З травня 2024 року українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене або знищене майно в "Дії".

12 березня цього року українці отримали можливість подавати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі про репарації, пов’язані з душевним болем та стражданнями, спричиненими зникненням безвісти близького члена сім’ї або іншого члена сім’ї внаслідок дій Росії.

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