У Дії можна подати заяву на компенсацію за страждання через зникнення близьких: деталі

Міжнародний Реєстр збитків стане основою майбутніх репарацій від Росії.

Відтепер на державному порталі "Дія" українці можуть подавати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі про репарації, пов’язані з душевним болем та стражданнями, спричиненими зникненням безвісти близького члена сім’ї або іншого члена сім’ї внаслідок дій Російської Федерації проти України.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Запустили нову категорію заяв до міжнародного Реєстру збитків. Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти - подайте заяву в "Дії" про відшкодування всіх пережитих страждань", - зазначив Федоров.

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За його словами, Міжнародний Реєстр збитків є основою майбутніх репарацій від Росії, а також голосом України для всього світу. Для цього необхідно перейти за посиланням та надіслати інформацію.

"Кожна заява - чіткий сигнал про масштаб злочинів, які вчинила Росія. Не мовчіть, ворог повинен відповісти за скоєне", - наголосив міністр.

Реєстр збитків про компенсацію - головні новини

У травні 2024 року українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, отримали можливість повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене або знищене майно на державному порталі "Дія". Зазначається, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини в Україні.

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