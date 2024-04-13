Екс-посадовиця МО заявила, що військові не читали Конституцію, у якій демобілізація під час воєнного стану не передбачена.

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що військовослужбовцям необхідно було читати Конституцію, де написано, що демобілізація під час воєнного стану неможлива.

Про це екс-посадовиця МО заявила під час ефіру програми "Новий відлік" на "Суспільному". Коментуючи виключення із закону про мобілізацію пункту про демобілізацію військових ЗСУ, Маляр зауважила, що росіяни щомісяця оформлюють на контракт на службу приблизно 30 тисяч осіб та проводять приховану мобілізацію. На осінь ворог сформує дуже потужні сили, які значно переважають українські. Натомість вона додала, що в лавах Сил оборони відбувається ротація військових, щоб не завдавати шкоди нашій боєздатності.

"Військові мали самі прочитати в Конституції і знати, що воювати треба буде до кінця: демобілізація неможлива", – заявила ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У свою чергу народна депутатка Інна Совсун зі сльозами на очах заявила, що її чоловік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення Росії й за цей час заледве бачив своїх дітей. Вона додала, що ротація не врятує військових, які від 24 лютого 2022 року все ще перебувають на фронті.

"Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіший, найскладніший момент момент в історії. А ви зараз робите вигляд, цієї проблеми не існує. Що ці люди є залізними і можуть воювати далі. Він (чоловік - УНІАН) за два роки заледве бачив своїх дітей. І ротація цього не врятує. Ротація не врятує нікого", - заявила Совсун.

Демобілізація в Україні - останні новини

Рада ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації. Рішення підтримали 283 народні депутати.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував виключення такої важливої для військових норми. За його словами, демобілізація - це мирний процес, а війна триває, і можливість подальшої ескалації також виключати не можна. Водночас він зазначив, що триває робота над окремим законопроектом, який встановить терміни для демобілізації військових та умови цього процесу.

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