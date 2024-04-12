За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, нині триває робота над окремим законопроектом про демобілізацію.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону прокоментував виключення норми про демобілізацію військових у прийнятому 11 квітня законопроекті про мобілізацію.

"Давайте не забувати про те, що ті 36 місяців, ніхто не говорив, що демобілізація відбуватиметься зараз. Демобілізація – це в принципі процес, який говорить про перехід до мирного часу. Наразі російська агресія триває, ескалація продовжується, і можливість подальшої ескалації також виключати не можна", – сказав Лазуткін.

Водночас із цим, він заявив, що нині триває робота над окремим законопроектом, який встановить терміни для демобілізації військових та умови цього процесу.

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"Наразі робота триває і вона продовжуватиметься в максимально швидкі терміни. Тому будемо сподіватися, що цей закон буде прийнято. І що люди якомога швидше матимуть ясність і буде зрозуміло, коли він запрацює. Тут багато ще буде залежати від парламентарів. Адже ми знаємо, на прикладі навіть закону про мобілізацію, що там процеси потребують певного часу", – пояснив Лазуткін.

Демобілізація: що відомо

Напередодні, Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив питання демобілізації із законопроекту про мобілізацію. В ньому йшлося про те, що військових можуть відпустити додому після 36 місяців служби.

На думку заступника командира 3 ОШБР Максима Жоріна, поки триває війна з Росією, українці не можуть дозволити собі такої розкоші як демобілізація.

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