Федір Веніславський зазначив, що наразі йдеться про додаткові підстави для звільнення з військової служби.

Положення про демобілізацію виключили з нового закону про мобілізацію на прохання Кабінету міністрів. Для вирішення цього питання уряд має розробити окремий проєкт закону.

"Через те, що суб'єкт права законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України - ухвалив рішення і звернувся з листами, які ви можете знайти вже, їх направлено до Верховної Ради України, з проханням вилучити ці питання і доручити уряду розробити окремий законопроєкт, пов'язаний зі звільненням", - розповів народний депутат і член Комітету Верхової Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

При цьому він вказав, що в період війни демобілізації в країні бути не може, тому мова може бути лише про додаткові умови для звільнення.

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"Я б тут не застосовував термін "демобілізація", він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація - це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни ми можемо говорити тільки про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців, які протягом певного терміну виконували бойові завдання", - пояснив політик.

За словами Веніславського, Кабмін має розробити закон, який регулюватиме питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які воюють.

Демобілізація в Україні - останні новини

Рада ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації. Рішення підтримали 283 народні депутати.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував виключення такої важливої для військових норми. За його словами, демобілізація - це мирний процес, а війна триває, і можливість подальшої ескалації також виключати не можна. Водночас він зазначив, що триває робота над окремим законопроектом, який встановить терміни для демобілізації військових та умови цього процесу.

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