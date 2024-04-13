Положення про демобілізацію виключили з нового закону про мобілізацію на прохання Кабінету міністрів. Для вирішення цього питання уряд має розробити окремий проєкт закону.
"Через те, що суб'єкт права законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України - ухвалив рішення і звернувся з листами, які ви можете знайти вже, їх направлено до Верховної Ради України, з проханням вилучити ці питання і доручити уряду розробити окремий законопроєкт, пов'язаний зі звільненням", - розповів народний депутат і член Комітету Верхової Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю виданню "Обозреватель".
При цьому він вказав, що в період війни демобілізації в країні бути не може, тому мова може бути лише про додаткові умови для звільнення.
"Я б тут не застосовував термін "демобілізація", він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація - це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни ми можемо говорити тільки про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців, які протягом певного терміну виконували бойові завдання", - пояснив політик.
За словами Веніславського, Кабмін має розробити закон, який регулюватиме питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які воюють.
Демобілізація в Україні - останні новини
Рада ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації. Рішення підтримали 283 народні депутати.
Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував виключення такої важливої для військових норми. За його словами, демобілізація - це мирний процес, а війна триває, і можливість подальшої ескалації також виключати не можна. Водночас він зазначив, що триває робота над окремим законопроектом, який встановить терміни для демобілізації військових та умови цього процесу.