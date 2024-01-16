Тепер він з парламенту буде направлений на підпис президенту.

Верховна Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, постанова №7457-п, яка блокувала підписання документа президентом Володимиром Зеленським, була провалена.

Як відомо, депутати з фракції "Батьківщина", які виступали проти ухвалення закону, внесли на розгляд парламенту проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу. Тому цей законопроект не можна було передати на підпис президенту України без рішення ВР по цьому проекту постанови. Тепер його підписання, оприлюднення та вступ у дію розблоковано.

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Законопроект про медичний канабіс

21 грудня в Україні легалізували медичний канабіс. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Документ регулює використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання буде й надалі вважатися злочином.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування.

Втім, одразу після рішення ВР депутати від фракції "Батьківщина" заблокували підписання закону про медичний канабіс. Вони зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення парламенту.

Відповідно до Регламенту ВР, реєстрація такого "блокуючого" проекту постанови означає, що голова Верховної Ради не може передати на підпис президенту України даний закон, допоки парламент не "провалить" пропозицію про скасування рішення парламенту.

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