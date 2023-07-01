Україна стала ще на крок ближчою до Європейської союзу.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №8290 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва".

Як повідомив у своєму Telegram перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, таке рішення підтримали 248 депутатів.

"Цей документ наближає законодавство України до європейських норм у харчовій галузі. А саме виробництва продуктів тваринного походження регулюватимуться як в ЄС. Реалізація законопроекту забезпечить підвищення якості продуктів, а їхній склад для українців буде більш зрозумілий та прозорий. До того ж документ враховує потреби не лише споживачів, а й бізнесу", - зазначив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Він зауважив, що згідно з цим законопроектом, має посилитись державний контроль та простежуваність на усіх етапах виробництва продуктів.

Також, за словами депутата, підприємці отримають спрощені умови для ведення підприємницької діяльності. А норми, що відповідають європейським, дадуть змогу українським підприємцям вийти на ринки ЄС. Окрім цього, законопроектом передбачено створення умов для розвитку малого бізнесу в сільській місцевості.

Вступ України до ЄС - є "шанс" приєднатися протягом двох років

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в коментарі для Politico вказав, що наша держава має амбітний план щодо вступу в ЄС - стати членом Організації протягом двох років. Він вказав, що вже о 2023 році Київ проведе попередні консультації щодо цього питання.

Зі свого боку глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні підкреслила, що Україна показує гарний прогрес щодо виконання умов вступу в ЄС. Цю тему вона прокоментувала після засідання Колегії комісарів Європейської комісії з чинним українським урядом.