Зміни торкнулися також Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, яким змінила дати деяких державних свят.

За ухвалення в цілому відповідного президентського законопроекту (реєстр. №9431) проголосував 241 народний депутат.

Так, законом в переліку святкових днів встановлюється, що 15 липня відзначається День Української Державності (раніше - 28 липня).

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Також встановлюється, що 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України (раніше - 14 жовтня).

Крім того, законом встановлюється, що 25 грудня в Україні відзначається Різдво Христове. Раніше в Кодексі було вказано, що Різдво в Україні відзначається 25 грудня та 7 січня.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, закон буде підписано після 28 липня, тому цього місяця День Української Державності відзначатиметься 28 липня.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко зауважує, що "всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня".

"Тобто День Української Державності відсвяткують ще 28 липня у цьому році. У наступному буде 15 липня. А вже День захисників і захисниць - 1 жовтня", - написав він у своєму Telegram-каналі.

В Україні змінили дати свят - що передувало

Як відомо, розмови щодо зміни дати святкування Різдва в Україні точилися вже не перший рік. У травні цього року Православна церква України на Архієрейському Соборі вирішила перейти на новий календар.

Відповідно до цього рішення, християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня, Покрова Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня, а не 14 жовтня, як раніше, а День святого Миколая - 6 грудня, а не 19 грудня.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (№ 9431), яким передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня.

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