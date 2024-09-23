На вимогу представника ТЦК можна надати військово-обліковий документ у паперовому або в електронному вигляді.

Право вручати повістки мають представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), представники районних, міських та державних адміністрацій.

Про це в етері "Українського радіо" розповіла керівниця адвокатського об’єднання "Vector" Тетяна Книш. Вона додала, що таке право також мають представники виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також представники установ, підприємств та організацій, де людина працює.

Крім того, в навчальних центрах є уповноважені на вручення повісток особи. "Саме на вручення, а не виписування повісток військовозобов’язаних особам", - уточнила Книш.

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Стосновно випадків, коли представники ТЦК зупиняють людину на вулиці та вимагають показати паперові документи, а не дані з додатку "Резерв+", адвокатка підкреслила, що станом на сьогодні "Резерв+" вважається електронним військово-обліковим документом.

"Тому дії представників центру комплектування, які вимагають документи винятково у паперовому вигляді, не є правильними. Постановою Кабміну визначено, що на вимогу представника ТЦК особа зобов’язана пред’явити військово-обліковий документ або в паперовому, або в електронному вигляді. Законодавчо врегульовано, що "Резерв+" є електронним військово-обліковим документом", - сказала вона.

Водночас Книш підкреслила, що скрін із додатка "Резерв+" не підходить. Адвокат додала, що якщо людина при представникові ТЦК оновлює дані через "Резерв+", і показує, що вона перебуває на обліку; у неї наявна військово-облікова спеціальність; можливо, наявна відстрочка; є відомості про військово-лікарську комісію - це свідчить про те, що у цієї військовозобов’язаної особи військово-облікові дані актуальні. Тому представники ТЦК зобов’язані врахувати ці відомості про особу.

"Якщо вони не беруть до уваги цих даних і намагаються доставити людину до ТЦК, це в такому разі - протиправні дії представників центру комплектування. У такому випадку є змога інформувати органи Нацполіції щодо можливого порушення прав військовозобов'язаної особи", - наголосила експерт.

Мобілізація в Україні

Раніше міністр оборони Рустем Умєров зауважив, що протягом останнього року показники мобілізації в Україні збільшилися втричі.

Він також зазначив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ в додатку "Резерв+".

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