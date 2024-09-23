Міністр також зауважив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".

Протягом останнього року показники мобілізації в Україні збільшилися втричі. Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо", – написав він у колонці для Forbes Ukraine.

Міністр також зауважив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".

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"Ми знизили фізичне навантаження на ТЦК в рази. Дали онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам", – розповів Умєров.

Щодо застосунку "Армія+", то електронними послугами – від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю – користуються уже 230 000 військових. Близько 20% з них офіцери, 15% — сержантський склад, і ця цифра зростає щодня.

Мобілізація в Україні: останні новини

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко заявив, що в Україні стало менше випадків так званої "бусифікації" військовозобовʼязаних. За його словами, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень.

Тим часом в Україні досі немає чітких термінів служби у війську через проблеми з мобілізацією. І навряд чи законопроєкт про демобілізацію поставить у цьому питанні крапку, вважає секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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