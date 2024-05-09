Деякі країни можуть дотримуватися недоброчесності, аби за рахунок України витиснути для своїх внутрішніх політик якісь "більш вигідні рішення".

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що може пригальмувати початок переговорів про вступ України в Європейський Союз напикінці червня. Про це передає кореспондент УНІАН.

На брифінгу під час участі у другому Міжнародному саміті міст і регіонів урядовиця нагадала, що у кінці червня цього року має відбутись офіційний старт переговорів, "який буде розпочатий через проведення першої міжурядової конференції на рівні глав делегацій і можливо інших поважних президентів і прем'єрів інших країн". Водночас з точки зору справедливості і процедур немає жодних перешкод і завад на сьогодні для того, щоби рішення про практичний початок переговорів не було ухвалено.

"З точки зору політики, і скажімо, недоброчесної політики, звичайно, можуть бути країни, які за рахунок України, знову ж таки, будуть намагатися отримати більш вигідні рішення для своїх внутрішніх політик або для інших країн розширення", - сказала віцепрем'єр. Відео дня

За її словами, це політичний процес.

"Ми достатньо впевнено почуваємо себе у ньому як важковаговики. Це означає, що якщо це єдина перепона, яка може мати місце, то це означає, що Україна достатньо правильно попрацювала, і ми можемо розраховувати на хороший результат", - наголосила Стефанішина.

Вступ України в ЄС - останні новини

Сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ в ЄС. За словами глави держави, у червні має розпочатись новий дуже важливий етап перемовин.

Як відомо, 14 грудня 2023 року глави країн-членів Євросоюзу схвалили рішення започаткувати переговори про вступ України до ЄС. З цією метою лідери ЄС рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні рамки для переговорів.

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