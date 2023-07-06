"Вся квартира залита кров'ю": постраждалі зі Львова розповіли про ракетний удар

В ніч на 6 липня Росія атакувала Україну десятьма крилатими ракетами типу "Калібр". Сім з них збили українські сили ППО, однак одна з ракет зруйнувала багатоповерхівку у Львові. Кореспондент УНІАН побував на місці влучання.

Смертоносна російська ракета влучила у багатоповерхівку на вулиці Стрийській, що неподалік центру Львова. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, ще понад 30 отримали поранення. Також внаслідок російського ракетного удару у Львівській області знеструмлено лінію електропередачі й три трансформаторні підстанції.

Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа. За словами очільника Львова Андрія Садового, це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення.

Все сталося миттєво

Від початку повномасштабного вторгнення Львівщина залишалась чи не найбезпечнішим регіоном країни. Поодинокі обстріли росіянами якщо й були, то не настільки масштабні, як в інших областях. Але так було до нинішньої ночі.

6 липня росіяни завдали ракетного удару після другої години ночі. Ракета влучила у багатоповерховий будинок на вулиці Стрийській. Два поверхи будівлі повністю знищені. Є загиблі та багато травмованих.

У дворі будинку сотні людей – травмованих, з перев'язками, заплаканих та переляканих. Хтось обіймає дітей, хтось – гладить собаку. В один момент ці люди втратили практично все – житло, речі, а хтось – рідних. Волонтери підвозять їжу та воду.

"Це сталося миттєво. Батько навіть не встиг штани вдягнути", - розповідає мешканка будинку Ірина.

Жінка на момент обстрілу була вдома з батьками. Її матір лікується від онкозахворювання, батько – після інсульту. Каже, що в укриття ходили не завжди, а цієї ночі ніби щось відчували – вирішили йти, але… не встигли.

"Буквально за кілька хвилин після сигналу тривоги стався вибух. Я навіть не одразу зрозуміла, що сталося. Мить – і ми розлетілися по різних кутках, все навколо стало білим від пороху, вся квартира залита кров'ю", - розповідає Ірина.

Її матір отримала травми – в лікарні наклали шви на руку та голову і відпустили додому. Оскільки жінка через онкозахворювання проходить хіміотерапію, їй потрібне спеціальне лікування. Однак всі ліки залишилися в квартирі.

"Піду візьму батькам щось їсти, он вони, сидять на лавці, - продовжує свою розповідь жінка. - Ночувати будемо в модульному містечку, тут, через дорогу, у парку, бо не маємо, куди йти…".

Інша постраждала від російської ракети пенсіонерка Тетяна каже, що від вибуху впала з ліжка. Щаслива, що обійшлося без серйозних травм.

"Я спала, це ж була друга година ночі. Навіть тривоги не чула, бо я взагалі погано чую. Аж раптом мене щось підкинуло, вікно вилетіло. Я доповзла до дверей, але відчинити не змогла – їх заклинило через вибухову хвилю. Не знаю, як живою залишилася", - каже жінка.

Дивом врятувався і журналіст "Главкома" Павло Вуєць. Він разом із дружиною та сином-школярем орендував у цьому будинку квартиру. Переїхали сюди з Києва на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року.

Павло з сім'єю вийшли з квартири за кілька хвилин до удару. Їхнє помешкання на верхньому поверсі будинку повністю зруйновано. Там залишилися всі документи, особисті речі та кошти. Автомобіль, припаркований поруч з будинком, теж знищений.

До слова, внаслідок удару по Львову постраждала і квартира відомої співачки Христини Соловій. Вибуховою хвилею в її помешканні вибило вікна. Про це вона сама написала у соцмережах. На щастя, з самою співачкою, яка в момент удару перебувала вдома, все добре.

"З вибитими вікнами, але жива-здорова. Сподіваюся, ви теж", - написала Соловій в Instagram.

П’ятеро загиблих та понад три десятки постраждалих

За інформацією Львівської ОВА, внаслідок російської атаки загинули чотири жінки та один чоловік. Жінкам було від 32 до 63 років, чоловікові – 35.

Серед загиблих – матір та сестра місцевого журналіста Володимира Садового.

У місті оголошено дводенну жалобу за загиблими.

Також відомо про 36 постраждалих, 13 з них госпіталізували до львівських лікарень. Евакуювали 64 людини.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Загалом у місті пошкоджено понад 30 будинків, 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа. Одна з підстанцій залишилася без електропостачання.

Тим часом, міська комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань. Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку у Стрийському парку, які розташовані поруч.

Росіяни вдарили по буферній зоні спадщини ЮНЕСКО

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що цієї ночі російські ракети вдарили по історичній частині Львова – буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

"Комплекс із 17-ти житлових будинків розташований по вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50 -76в – має статус пам’ятки архітектури місцевого значення", - зазначив він та додав, що йдеться про будинки, зведені для викладачів Львівської політехніки у 1930-х роках. Вони внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

"Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це, і як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння", - наголосив міністр.

Укриття у Львові тепер мають бути відкритими цілодобово

Сьогодні окремі львів’яни у соцмережах розповідали, що під час нічної атаки деякі укриття були зачиненими. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що отримав інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів.

"Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Винні мають бути притягнені до відповідальності", - написав він у Telegram.

Реакція міського голови Львова Андрія Садового була миттєвою. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили, що всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими цілодобово: "Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття. Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему, згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово. Причиною такого рішення стали 10 скарг на "Гарячу лінію" минулої ночі. Залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких".

Мирослава Бзікадзе