Також президент застеріг військове керівництво від непокори з боку своїх солдатів.

Президент України Володимир Зеленський попередив генералів, що втручання в політику ставить під загрозу національну єдність. Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню The Sun.

Зазначається, що попередженню передувала суперечка з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, який заявив, що війна з Росією зайшла в глухий кут і що прорив малоймовірний.

Зеленський дорікнув Залужному за його заяви і зазначив, що генерали, які прийшли в політику, зробили помилку. Він також попередив, що найвище військове керівництво ризикує отримати непокору з боку своїх солдатів, якщо вони підуть у політику.

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"Різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, після чого вони всі були знищені репутаційно", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, "якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то в своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка".

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п’яти. За законом і в умовах війни про це навіть не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - сказав глава держави.

Конфлікт між Зеленським і Залужним

На початку листопада видання The Washington Post писало, що після місяців важкого контрнаступу напруженість у відносинах між вищим командуванням в Україні несподівано "вилилася" в публічний простір, і у непохитній єдності з'явилися тріщини.

Журналісти нагадали слова Зеленського про те, що "тупику" на полі бою немає, які прозвучали слідом за публікацією статті Залужного про ситуацію на передовій. Тоді ж один з помічників президента заявив, що коментарі Залужного для ЗМІ "полегшують роботу" Росії.

Згодом в Офісі президента спростували розбіжності між Залужним і Зеленським. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що "президент зробив надзвичайно важливе уточнення".

Він наголосив, що Зеленський майже щодня контактує із Залужним. За його словами, за останні місяці жодних змін в їхньому спілкуванні не було. Президент і командувач армії продовжують обговорювати коригування військової стратегії країни.

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