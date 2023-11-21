За словами президента, десять років тому Україна розпочала нову сторінку боротьби, а українці "провели свій перший контрнаступ".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та європейського народу з нагоди Дня Гідності та Свободи. Відповідне відео оприлюднене у Telegram-каналі глави держави.

За словами Зеленського, десять років тому Україна розпочала нову сторінку боротьби, а українці провели свій перший контрнаступ – "проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі".

"Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла і наша зірка – зірка України.

Він також зазначив, що 20 років тому вступ до ЄС був "романтичною мрією", 10 років тому – "амбітною метою", а сьогодні – це реалії, у яких уже неможливо зупинити рух України вперед і подолання всіх обов’язкових стадій.

"Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз. Бо маємо гідність і не дамо відібрати в нас свободу. Бо маємо захистити свободу, щоб не втратити гідності. Бо знаємо й пам’ятаємо одну з важливих мудростей, засвоєну нами давно: як важливо не боятися, як важливо боротися", - підкреслив президент.

Зеленський також сказав, що щоразу, коли в українців хочуть щось відібрати, на спротив цьому стає все більше й більше людей.

"Коли барикади Майдану змінюються на окопи Донбасу, а згодом на спротив по всій лінії фронту – півночі, півдня й сходу. Коли захист демократичних цінностей переростає в оборону суверенітету й територіальної цілісності. Коли протидія диктаторам усередині країни стає спротивом окупантам і терористам ззовні. Коли 24 лютого піднімається вся країна, коли на нові барикади піднімається весь наш народ. Бореться й б’ється. Знаючи за що. Пам’ятаючи все. Переживши вже не одну "зиму у вогні". І 10 років тому, і торік", - нагадав глава держави.

День Гідності та Свободи

21 листопада - День Гідності та Свободи в Україні. Одне із знакових державних свят встановлене на честь двох революцій - Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013-го. У цьому році відзначаємо перший ювілей Революції Гідності.

У понад 20 країнах світу підтримали Революцію Гідності - кампанії пройшли у Польщі, США, Канаді, Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Австралії, Бельгії, Грузії, Естонії, Литві, Норвегії, Швеції, Чехії та інших. Євромайдан став найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії ЄС та найтривалішим мітингом в історії - він безперервно простояв 92 доби.

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